Ao longo de sua vida, a carioca que chegou a ser considerada “pé frio” pela família, repleta de fanáticos pelo verde e grená, reuniu uma série de histórias e “causos” para realizar o sonho de estar perto dos jogadores, equipe e técnicos do Flu.



- Em casa isso sempre foi uma tradição nossa, nos reuníamos para ir ao estádio, nossas festas eram inspiradas no Fluminense e esse sempre foi um assunto muito presente na rotina familiar. Em 1995, na final do Carioca, chegaram a ir todos para ver a partida no clube do condomínio e me deixarem em casa apreensiva. Nunca vou esquecer daquele Gol de barriga do Renato Gaúcho. E as mulheres da família não perdem em nada para os homens quando o assunto é a torcida, viu? Acreditem se quiserem, mas até mudar o time do meu pai, que torcia para o Madureira, a minha mãe conseguiu fazer. O Fluminense é a nossa vida - explica Patrícia.