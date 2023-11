Com o gol marcado, Cano encerra a Libertadores com 13 gols marcados, igualando as marcas de Palinha e Alberto Spencer (o maior goleador do torneio) e torna-se o quarto maior artilheiro de uma única edição da competição. O jogador do Fluminense fica somente atrás de Norberto Raffo (14), Luizão (15) e Daniel Onega (17).