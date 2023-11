Durante a partida, a torcida tricolor cantou, apoiou e vibrou com cada lance. Mas também ficou calada em muitos momentos, vivendo o auge do clímax de tensão. Até que Cano abriu o placar no Maracanã, e o grito que estava entalado na garganta ecoou pelas ruas do Rio de Janeiro. Muitos fogos de artifício e sinalizadores pintaram o centro da cidade de verde e grená.