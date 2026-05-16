O Fluminense alcançará uma marca histórica neste sábado (16), contra o São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Maracanã será o jogo de número 2 mil do Tricolor no estádio que se tornou a principal casa do clube nas últimas décadas. Antes do Maraca, o Flu mandava os seus jogos nas Laranjeiras.

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➡️Cano faz golaço tabelando com Hulk no primeiro treino do camisa 7 pelo Fluminense; veja vídeo

A relação entre Fluminense e Maracanã atravessa gerações, títulos, ídolos e momentos marcantes da história do futebol brasileiro. O primeiro jogo tricolor no estádio aconteceu em 30 de julho de 1950, pouco depois da inauguração do estádio. Quase 76 anos depois, o clube atingirá a marca histórica justamente em um momento simbólico: além da homenagem aos 2 mil jogos, o sábado também marcará a apresentação de Hulk à torcida tricolor.

Números de mandante de respeito

Ao longo dos 1.999 jogos disputados até aqui no Maracanã, o clube construiu números expressivos. São 991 vitórias, 511 empates e 497 derrotas, com 3.226 gols marcados e 2.064 sofridos. O aproveitamento geral é de 58,1%.

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A média histórica de gols nas partidas do Fluminense no estádio é de 2,65 por jogo, sendo 1,61 marcado pelo próprio Tricolor. Além disso, o time saiu de campo sem sofrer gols em 746 partidas no Maracanã.

A camisa tricolor tradicional dominou a história do clube no estádio. Dos 1.999 jogos disputados:

Uniforme tricolor: 1.338 jogos Uniforme branco: 622 jogos Terceiro uniforme: 38 jogos Quarto uniforme: 1 jogo

Foi no Maracanã que o Fluminense conquistou alguns dos troféus mais importantes de sua história. Ao todo, são 36 títulos levantados no estádio, incluindo:

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Libertadores de 2023

Recopa Sul-Americana de 2024

Copa Rio de 1952

Campeonatos Brasileiros de 1970 e 1984

17 títulos cariocas

O maior artilheiro do Fluminense no Maracanã é Waldo, com 94 gols. Logo atrás aparecem Telê Santana e Lula, ambos com 66. Entre os jogadores com mais partidas no estádio pelo clube, Altair lidera com 277 jogos, seguido por Carlos Castilho, com 274. No elenco atual, Paulo Henrique Ganso é quem mais atuou pelo Fluminense no Maracanã, com 172 partidas. Já Germán Cano é o principal goleador em atividade no estádio pelo clube, com 61 gols.

Grandes sequências históricas

A maior sequência de vitórias aconteceu em 1999, sob comando de Carlos Alberto Parreira: 11 triunfos consecutivos entre maio e dezembro daquele ano. Já a maior invencibilidade alcançou 18 partidas sem perder. O feito aconteceu duas vezes: entre agosto de 1970 e fevereiro de 1971; e entre agosto de 2007 e fevereiro de 2008, com Renato Gaúcho.

Por outro lado, a pior sequência sem vencer ocorreu em 1967, quando o clube ficou 12 jogos sem vitória. A maior série de derrotas consecutivas foi de cinco partidas.

Clássicos

Em 749 confrontos contra rivais Botafogo, Flamengo e Vasco no Maracanã, foram:

236 vitórias

236 empates

277 derrotas

Mata-mata

Nos jogos eliminatórios, o retrospecto é positivo. Em 225 partidas de mata-mata disputadas no estádio, o clube venceu 117 vezes e possui aproveitamento superior a 60%.

Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Hulk será apresentado neste sábado antes de Fluminense x São Paulo

O Fluminense prepara uma grande apresentação para Hulk neste sábado (16), antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mais de 24 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o momento.

O clube organizou uma série de ações especiais para receber o reforço. A programação inclui shows nos setores Sul e Leste do estádio, promoções para sócios-torcedores, ativações comerciais e experiências exclusivas para o público presente.

A diretoria também aproveita o momento para impulsionar a mobilização visando os jogos decisivos da Libertadores. Para os confrontos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, o clube lançou a campanha "O Fluminense é a sua gente", com redução nos preços dos ingressos e facilidades para sócios levarem convidados ao Maracanã.

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