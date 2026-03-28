O Fluminense atualizou, neste sábado (28), a situação clínica do atacante Matheus Reis. A joia de Xerém passou por uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito na sexta-feira (27). Segundo o comunicado oficial do clube, o procedimento transcorreu dentro da normalidade e sem intercorrências.

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Matheus Reis em ação pelo Fluminense contra o Nova Iguaçu (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

O caso de Matheus gera uma preocupação extra devido ao histórico recente: esta é a segunda vez que o atleta rompe o ligamento do mesmo joelho. Em 2024, o atacante já havia passado pelo longo processo de recuperação após sofrer a mesma lesão, retornando aos gramados com a expectativa de se firmar no elenco principal em 2026.

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A cirurgia de revisão é um passo delicado e fundamental para garantir a estabilidade do joelho do jovem atacante, visando sua longevidade na carreira profissional. O Fluminense optou por um acompanhamento minucioso, reforçando o cuidado com um de seus ativos mais valiosos.

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A expectativa é que Matheus Reis realize toda a sua transição física ao longo de 2026 para estar 100% à disposição da comissão técnica no início da temporada de 2027.

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Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.