Scarpa é um dos principais jogadores do adversário do Flu na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Atlético-MG vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores de 2024. Antes, as duas equipes medirão forças pelo Brasileirão, neste sábado (24), às 21h, no Mineirão. O meia Gustavo Scarpa e projetou os confrontos contra o Tricolor.

– Baita confronto, histórico, contra o atual campeão da Libertadores, uma grande equipe. Independentemente do que estão passando no Brasileiro, estão numa crescente, um futebol bonito de ser visto. E vamos fazer de tudo para tentar impor o nosso estilo. Tenho certeza que vai ser um grande jogo – disse Gustavo Scarpa.

Gustavo Scarpa é ex-jogador do Fluminense. Em 22 de dezembro de 2017, o jogador entrou com uma petição na Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para requisitar a rescisão de seu contrato com o Fluminense, em razão de pagamentos atrasados por parte do clube. Em 11 de janeiro de 2018, a Justiça decidiu pela rescisão através de um mandado de segurança, que foi acatado pela CBF no dia posterior.

Scarpa não possui uma boa relação com a torcida do Fluminense após a saída dele no clube (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Posteriormente, Scarpa assinou contrato com o Palmeiras, em acordo válido por cinco anos. Pelo clube paulista, ele foi eleito o melhor Jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, além de ter conquistado os Brasileiros de 2018 e 2022, os campeonatos paulistas de 2020 e 2022, as Libertadores de 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2022.

Após passagem no futebol europeu, Gustavo Scarpa voltou ao futebol brasileiro para atuar no Atlético-MG. O jogador é líder do meio-campo do Galo nesta temporada.

No dia 18 de setembro, às 19h, Scarpa tem mais um encontro marcado contra o Fluminense no Maracanã. Na época de Palmeiras, o atleta foi vaiado pela torcida tricolor em todos os jogos contra o Fluminense.