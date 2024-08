Wesley Natã marca na vitória do Fluminense pelo Brasileirão sub-17

Wesley Natã foi destaque do Fluminense na vitória sobre o Fortaleza no Brasileirão sub-17 (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 20:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Wesley Natã, de 16 anos, segue brilhando no time sub-17 do Fluminense. Na manhã desta quarta-feira (21), ele marcou um gol e foi destaque do jogo na vitória tricolor sobre o Fortaleza, por 3 a 2, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. A partida foi válida pela oitava rodada do Brasileiro sub-17.

- Fico muito feliz por ter contribuído mais uma vez para vitória do time. Sem meus companheiros não conseguiria construir esse resultado. Jogamos bem, com inteligência e merecemos o placar. - afirmou o jogador.

Este foi o terceiro gol do Moleque de Xerém em oito jogos disputados pelo Brasileiro sub-17. O Fluminense chegou a terceira colocação do grupo B da competição.

Quem é Wesley Natã?

O jogador é carioca, tem 16 anos completados em abril deste ano, cria do futsal tricolor. Chegou em Xerém em 2018, quando tinha apenas nove anos. Este ano com a camisa do Fluminense, o atacante já conquistou dois títulos invictos: a conquista inédita da Copa do Brasil Sub-17 e o bicampeonato da Copa Olaria Sub-16, sendo artilheiro da competição, com cinco gols.

Seleção Brasileira

Wesley Natã acaba de ser convocado para Seleção Brasileira sub-16 para um período de treinos entre os dias 23 a 31 de agosto na Granja Comary, em Teresópolis, onde o técnico Dudu Patetuci observará o elenco visando a disputa do Sul-americano que será disputado na Bolívia.

VEJA OS NÚMEROS DE WESLEY NATÃ NA TEMPORADA 2024

COPA OLARIA SUB-16

5 Partidas

5 gols

1 assistência

Artilheiro da competição

Campeão invicto

COPA DO BRASIL SUB-17

5 Partidas

2 Assistências

CAMPEÃO

COPA RIO SUB-17

7 Partidas

1 Gol

2 Assistências

COPA RIO SUB-16

5 Partidas

4 Gols

BRASILEIRÃO SUB-17

8 Partidas

3 gols

CARIOCA SUB-17

2 Partidas