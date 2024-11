Gum dá receita para Fluminense escapar do rebaixamento e explica queda de desempenho

Ídolo do Fluminense, Gum deu a receita para o Fluminense escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, o ex-jogador explicou a queda de desempenho do Tricolor de 2023 para 2024 em entrevista exclusiva ao Lance!.

O zagueiro foi contratado na janela de transferências do meio de 2009 e foi um dos protagonistas na arrancada da equipe para permanecer na Série A. O veterano contou sobre sua experiência e indicou o caminho a ser seguido pelo atual elenco comandado por Mano Menezes.

- Se você não tem um bom início no Brasileirão, é preciso colocar o coração, entrar com um amor à camisa, à carreira na reta final. Saber que sua equipe não está jogando um bom futebol, o mais vistoso, mas superar com raça, determinação, entrega, com o olhar de que quer mais que o adversário e compensar a falta de entrosamento, do futebol vistoso com muita disposição, conversar e ajudar para superar um jogo vistoso. Essa é a receita. Se fechar, se unir e sair de uma situação com o resultado positivo em um momento muito dolorido para o clube.

Gum também explicou os motivos que fizeram com que o Fluminense sofresse com uma queda de desempenho após a conquista da Libertadores. O ex-jogador acredita que o elenco deu uma relaxada após a pressão por conta do título mais importante da histórica do clube.

- O Fluminense teve um ano espetacular no ano passado. Entrou esse ano com uma expectativa muito grande por conta da manutenção do Fernando Diniz, chegada de reforços. Muitos consideravam que era uma equipe que brigaria por todas as competições... Houve alguns fatores para o rendimento não continuar. Houve a "respirada" do treinador, dos jogadores. Quando você conquista um título, já é algo muito grandioso. Mas a Libertadores para o Fluminense era um desejo máximo. Foi colocado um peso muito grande, uma carga muito grande para que essa competição fosse vencida. Depois do desafio superado, a pessoa relaxa e o corpo entende que é a hora do descanso. Baixou um pouquinho a guarda. Todos os clubes que enfrentavam o Fluminense, que era o campeão da América, colocaram um algo a mais. E o terceiro é que todos os clubes aprenderam a jogar contra o Fluminense, contra o sistema do Diniz.

Fluminense x Fortaleza

Na sexta-feira (22), o Fluminense recebe o Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O ídolo do clube classifica o confronto como chave para as pretensões do Tricolor na competição.

- O Fluminense tem time para escapar do rebaixamento com tranquilidade, buscar uma Sul-Americana, mas não dá para cravar nada. Tem um jogo importante contra o Fortaleza. Se o Fluminense jogar o que sabe jogar, vai ganhar e dar um salto para poder escapar do rebaixamento. Mas dentro do Brasileirão, o Fluminense já teve jogos que mesmo atuando melhor que o adversário, entregou o resultado. Tem grandes jogadores, uma torcida fundamental. É um jogo duríssimo, em casa, mas o Fluminense tem equipe para vencer. Vencendo, o clube caminha para ter uma arrancada e um final mais tranquilo. Mas se não vencer, começa a se complicar um pouco mais e só pensar na permanência na primeira divisão.

Neste momento, o Time de Guerreiros está com 37 pontos, mas acima de Criciúma e Juventude por conta dos critérios de desempate do Brasileirão. Em caso de vitória, a equipe de Mano Menezes pode chegar ao 12º lugar dependendo de tropeços de Grêmio, Vitória e Athletico-PR, mas também pode encerrar a rodada dentro da zona da degola.