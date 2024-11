Trio do Fluminense é responsável por 27 dos 31 pontos da Era Mano no Brasileirão

Jhon Arias e Kauã Elias comemoram gol marcado pelo colombiano no jogo entre Fluminense e Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Trio de ataque do Fluminense formado por Kauã Elias, Jhon Arias e Ganso é responsável por 27 dos 31 pontos conquistados na "Era Mano Menezes", no Brasileirão. As peças são essenciais na campanha de recuperação do clube na luta contra o rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O colombiano somou números bem modestos nas sete primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e desfalcou o Tricolor por nove rodadas devido a Copa América. Por outro lado, o jovem centroavante acumulou pouquíssimos minutos sob comando de Fernando Diniz.

Apenas Ganso se destacou no início do Brasileirão com duas assistências decisivas na estreia do Time de Guerreiros na competição, mas também com um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco. Mas o camisa 10 conseguiu potencializar seus números e sua importância no segundo turno.

O Tricolor só não dependeu do trio para conquistar pontos na competição sob comando de Mano Menezes no triunfo sobre o Athletico-PR, em que Cano marcou um gol, mas com assistências de Arias, e no empate por 0 a 0 com o Corinthians.

Confira os pontos do Tricolor com participação do trio

Fluminense 1x1 Internacional - Ganso

Criciúma 1x1 Fluminense - Kauã Elias

Cuiabá 0x1 Fluminense - Kauã Elias (Arias)

Fluminense 1x0 Palmeiras - Arias (Serna)

Bragantino 0x1 Fluminense - Kauã Elias (Ganso)

Fluminense 1x0 Bahia - Kauã Elias (Samuel Xavier)

Atlético-MG 0x2 Fluminense - Serna (Kauã Elias) e Arias

Fluminense 2x0 São Paulo - Kauã Elias (Ganso) e Keno (Guga)

Fluminense 1x0 Cruzeiro - Arias (Ganso)

Flamengo 0x2 Fluminense - Lima (Kauã Elias) Arias (Martinelli)

Fluminense 1x0 Athletico-PR - Cano (Arias)

Fluminense 2x2 Grêmio - Arias (Ganso) e Kauã Elias (Lima)

Ganso comemora com Arias gol marcado pelo camisa 21 sobre o Grêmio (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Importância de Jhon Arias, Kauã Elias e Ganso

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, Jhon Arias e Kauã Elias dividem a artilharia do Tricolor com seis gols marcados por cada um. Ganso ocupa a 3ª colocação ao lado de Germán Cano e Lima, tendo balançado as redes dos adversários em três ocasiões.

Embora não seja o maior goleados do Time de Guerreiros, o camisa 10 ocupa o topo na lista de garçons com seis assistências distribuídas na competição. Arias está na vice-liderança com três assistências, enquanto Kauã Elias surge na 3ª colocação ao lado de Samuel Xavier e Serna com dois passes decisivos para gols de seus companheiros.

Os números dão a dimensão da importância dos três jogadores na equipe de Mano Menezes, uma vez que lideram as principais estatísticas do clube no Brasileirão. Se o clube das Laranjeiras segue vivo na Série A e com chances de sonhar até com Sul-Americana, os resultados passam pelos pés do trio ofensivo.