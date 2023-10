A possibilidade de troca no local da decisão se deu por causa do Flamengo, que não abriu mão de jogar contra o Red Bull Bragantino, no dia 28 deste mês, no Maracanã. No entanto, a Conmebol quer ter a posse do estádio a partir de segunda-feira (23), após o clássico entre o Rubro-Negro e Vasco, para realizar a preservação e a manutenção do gramado.