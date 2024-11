Ganso se recupera e está à disposição do Fluminense contra o Athletico-PR

O meia Ganso está recuperado de dores na região lombar e estará à disposição do Fluminense para o jogo contra o Athletico-PR, no domingo (1). Com isso, Mano Menezes deve optar por iniciar a equipe com o camisa 10 de titular.

Na última terça-feira (26), o atleta foi substituído na etapa inicial do jogo contra o Criciúma por conta de sua situação clínica. No entanto, o jogador está entre os nomes do elenco que viajou para Curitiba de olho no Furacão.

Em coletiva, Mano Menezes havia demonstrado preocupação com relação a situação de Ganso após o empate com o Tigre. No entanto, o meia não havia sido diagnosticado com nenhum problema mais grave.

- A questão (do Ganso) é lombar. Questões lombares são delicadas. Diferente para cada um. Precisa esperar um pouco. Às vezes vezes acontece de destravar em pouco tempo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar, mas não consigo adiantar nada

Com 39 pontos, o Fluminense ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro e tem um confronto direto diante do Athletico-PR. O Furacão soma 41 pontos e pode ser ultrapassado pelo Tricolor em caso de derrota.

Ganso caído no gramado do Maracanã após sentir a lombar em Fluminense x Criciúma (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

DM do Fluminense

Além de Ganso, Keno também foi substituído no jogo contra o Criciúma por conta de uma entorse no tornozelo. No entanto, Mano Menezes havia minimizado a questão do camisa 11 e demonstrou preocupação maior com o caso de Ganso.

Além do atacante, o zagueiro Ignácio se recupera de um problema no joelho esquerdo e busca estar em condições para ajudar o Tricolor na reta final de temporada. O meia Nonato já está liberado desde a última terça-feira.