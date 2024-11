Entenda como Terans, do Fluminense, passou a ser alvo de especulação do Nacional

Pouco aproveitado no Fluminense, David Terans passou a ser alvo de especulação do Nacional, do Uruguai. Contratado em janeiro, o meia possui contrato com o Tricolor até dezembro de 2026, mas sua permanência não é garantida.

Às vésperas de eleições presidenciais, Flavio Perchman, vice-presidente da chapa de oposição no clube, afirmou que o atleta é uma contratação difícil. Mas o representante não descartou a chegada do jogador caso seu grupo seja eleito em dezembro.

- É difícil, mas não descarto. Fez um grande trabalho durante anos no Peñarol. Seria lindo, mas agora não quero firmar nenhum compromisso - disse o candidato em entrevista ao canal "Pasión Tricolor".

A questão é que Flavio Perchman é empresário de David Terans e foi um dos responsáveis por levar o uruguaio ao Fluminense. A dupla possui uma amizade de anos, o que poderia ser um fator chave em caso de mudança de ares.

A boa relação da dupla é tão grande que o jogador encaminhou o contato de Marcelo, que rescindiu seu contrato com o Tricolor no início de novembro, ao representante. O lateral-esquerdo é um dos sonhos da chapa para a próxima temporada do Nacional.

Aproveitamento no Fluminense

Segunda contratação mais cara do Fluminense em 2024, Terans chegou ao clube carioca por R$ 14 milhões. Apesar da expectativa, o jogador ainda não deu o retorno técnico esperado pelo valor investido no início do ano.

Na temporada, o camisa 80 participou apenas de 17 jogos com o Tricolor, tendo iniciado apenas seis vezes como titular. No entanto, o uruguaio não entrou em campo desde a chegada do técnico Mano Menezes e não atua há cinco meses.