O Fluminense tem escalação definida para enfrentar o Once Caldas, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com desfalques previstos de Samuel Xavier, Keno e os demais lesionados, Renato Gaúcho montou o time com Guga e Serna, e o retorno de Ganso no meio de campo.

continua após a publicidade

➡️ Jhon Arias, do Fluminense, é convocado para seleção da Colômbia

Apenas a vitória importa para o Tricolor nesta noite. Se vencer, avança em primeiro do grupo F para as oitavas da Sul-Americana. Um empate ou uma derrota deixam o time na segunda colocação, já que possui 10 pontos, dois a menos que o adversário. Neste caso, jogará os playoffs contra uma equipe vinda da Libertadores.

Escalação do Fluminense

Para o duelo decisivo, Renato Gaúcho não conta com Keno e Samuel Xavier, novamente poupados. O lateral-direito saiu com dores na coxa do jogo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, e também ficou fora da partida seguinte, contra o Vasco. Por conta de sua ausência, o Moleque de Xerém Julio Fidélis está no baco de reservas. No caso do atacante, a ausência se dá por um controle de carga feito após sentir dores no musculo adutor da coxa, mas o jogador já faz trabalhos físico-técnicos para voltar aos campos.

continua após a publicidade

Além deles, Otávio, Facundo Bernal, Germán Cano e Canobbio seguem fora de combate. No entanto, a boa notícia é que os dois atacantes iniciaram a transição e estão mais próximos do retorno, assim como o volante uruguaio. Assim, a escalação do Fluminense será: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna e Everaldo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação do Once Caldas

Já o técnico Dario Herrera, escalou o Once Caldas com: James Aguirre; Jorge Cardona, Jéider Riquett, Juan Patiño e Juan Cuesta; Iván Rojas, Mateo García e Alejandro García; Michael Barrios, Mateo Zuleta e Dayro Moreno.

continua após a publicidade