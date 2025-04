Em virtude de sua contribuição ao futebol brasileiro e carioca, Paulo Henrique Ganso recebeu a medalha Pedro Ernesto e se tornou o novo cidadão honorário do Rio de Janeiro. A homenagem foi feita antes da bola rolar para Fluminense x Santos, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O projeto é de autoria do presidente Carlo Caiado, que esteve presente no Maracanã ao lado dos vereadores Flávio Valle, Flavio Pato e Felipe Boró. A vereadora Talita Galhardo também assinou o projeto, mas não presenciou a entrega. As honrarias foram aprovadas pela Câmara na quarta feira (9).

- Sou tricolor, mas tenho certeza de que todas as torcidas admiram o futebol do Ganso. Depois de sofrer com lesões, ele reencontrou o seu melhor futebol nas Laranjeiras. Ele merece todo o reconhecimento pelo seu grande futebol e pelo poder de superação. - afirmou Caiado.

continua após a publicidade

- Só tenho a agradecer a todo mundo que me recebeu aqui. Já são sete anos de Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho e espero que eu possa fazer muita gente feliz dentro de campo. Os cariocas sempre me receberam com muito carinho, respeito e cuidado. - declarou Ganso.

Medalha Pedro Ernesto (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Outras personalidades do futebol também já receberam a honraria, como o jogador Vini Júnior (Real Madrid e Seleção Brasileira), Durcésio Melo, ex-presidente do Botafogo, e BAP, presidente do Flamengo.

continua após a publicidade

Trajetória de Ganso e títulos por Fluminense e Santos

Paraense, Ganso chegou ao Fluminense em 2019 para se tornar um dos grandes ídolos da história do clube. Presente em todas as fases da reestruturação recente do Tricolor, o meia foi resiliente nos períodos em que não teve tantas oportunidades e atualmente é indispensável ao meio de campo do time.

Há seis anos no Rio de Janeiro, conquistou a Libertadores da América em 2023, a Recopa Sul-Americana em 2024 e o bicampeonato Carioca em 2022 e 2023. Revelado pelo Santos, jogou também no São Paulo, Sevilla-ESP e Amiens-FRA. Pela Seleção, ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. No Santos, ao lado de Neymar, ganhou a Libertadores, a Recopa e a Copa do Brasil.