Fluminense convoca Kauã Elias para solucionar problema no Carioca

Zerado ofensivamente no Campeonato Carioca, o Fluminense convocou Kauã Elias para o confronto contra o Maricá, pela 3ª rodada do estadual. O centroavante entrará em campo com a missão de solucionar um grave problema de 2024, que foram os poucos gols.

Uma das peças essenciais na campanha do Tricolor na campanha de recuperação do último Campeonato Brasileiro, o jovem deve substituir João Neto no comando do ataque. Em 2024, o camisa 19 foi responsável por sete gols e disputará sua segunda edição estadual como profissional.

Diante do líder do Campeonato Carioca, o Fluminense vê a necessidade por uma vitória cada vez mais latente para não se afastar do G-4 em busca de uma vaga na semifinal. Por conta disso, Marcão também contará com Guga, Ignácio e Juan Freytes, que estiveram presentes na derrota para o Volta Redonda.

Nas duas rodadas iniciais do estadual, o Tricolor finalizou apenas 15 vezes, sendo somente quatro na direção do gol adversário. Diante desse cenário, o clube entende que é preciso reforçar o setor ofensivo, embora esse processo seja de forma gradual.

Nesse início de ano, Kauã Elias decidiu antecipar seu retorno aos treinos no Fluminense em dois dias, o que lhe dá certa vantagem em relação aos seus principais concorrentes. Enquanto isso, Germán Cano segue com o Grupo 2, e Lelê finaliza o trabalho de transição.

Além do centroavante, existe a expectativa de que novos nomes mais pesados também estejam entre os relacionados. No entanto, existe uma carência ofensiva e uma necessidade de gols, visto que os "reforços" contra o Volta Redonda possuíam características mais defensivas.