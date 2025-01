Mário Bittencourt abre o jogo sobre renovação de Ganso com Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt revelou detalhes da negociação pela renovação com Paulo Henrique Ganso, cujo vínculo com o clube se encerra em dezembro deste ano. Durante entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o dirigente tricolor afirmou que foi feita proposta de extensão do contrato até o fim de 2026, recusada pelo jogador.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense começa a fazer contas por semifinal do Campeonato Carioca

— O Ganso é um jogador extremamente valorizado por nós. Em 2022, fizemos um contrato de três anos com uma excelente valorização. Tenho uma excelente relação com ele e com o estafe dele. É um ídolo da torcida. Fizemos uma proposta até o final de 2026 com valorização salarial — declarou o presidente do Fluminense.

— No primeiro momento, ele não se interessou pelo movimento que fizemos, mas temos uma conversa marcada para a próxima semana para tentar chegar em um denominador comum e estender o contrato por mais um período. É nossa intenção. Acho que vamos chegar em um consenso, torço muito para isso. Da última vez, foi assim também. Creio que sentando frente a frente, a gente vai encontrar um caminho que seja satisfatório para os dois lados — completou Mário Bittencourt.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense