Com apenas um ponto somado em duas rodadas, o Fluminense começa a fazer contas em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Com base nas quatro edições anteriores, o Tricolor precisa iniciar uma campanha de recuperação imediata.

Nas edições de 2021 e 2024, o 4º colocado da Taça Guanabara se classificou às semifinais do estadual com 21 pontos. Nos anos de 2022 e 2023, Botafogo e Volta Redonda avançaram com 20 pontos ao mata-mata.

Com 27 pontos em disputa, o Fluminense fará mais duas partidas (Maricá e Portuguesa) com um elenco alternativo. Na reta final, o Tricolor ainda enfrentará três clássicos contra Botafogo, Vasco e Flamengo, que podem ditar o rumo da equipe na competição.

Caso seja derrotado em três ocasiões, o Time de Guerreiros poderia chegar no máximo aos 19 pontos, o que dificultaria as chances de classificação às semifinais com base nas últimas quatro edições do torneio. Com isso, o Fluminense não se permite a deixar pontos pelo caminho, principalmente diante das equipes de menor expressão.

No fim de semana, o Tricolor encara o Maricá, que ocupa a liderança do Campeonato Carioca com 100% de aproveitamento. Existe a possibilidade de Marcão contar com novas peças mais experientes e com a oportunidade de cortar diferença na classificação. É um confronto chave e direto para as pretensões do Time de Guerreiros no estadual.

Caso o Fluminense trabalhe com a possibilidade de avançar com 20 pontos, a equipe precisaria conquistar mais 19 pontos. Isso seria possível através de uma campanha com seis vitórias e um empate ou com cinco vitórias e quatro empates. No último cenário, o Tricolor não poderia sofrer nenhuma derrota até o fim da fase de pontos corridos do torneio.

Ainda assim, o Time de Guerreiros já passou por situação similar e entende que tem chances de correr atrás do prejuízo. Em 2021, o clube iniciou o estadual com duas derrotas nos dois primeiros jogos, mas avançou com a vice-liderança da Taça Guanabara e chegou à final contra o Flamengo. Existe a possibilidade, mas não há gordura a ser queimada nas próximas rodadas.