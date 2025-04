Torcedor do Fluminense dá presente inusitado para Neymar no Maracanã

A vitória do Fluminense sobre o Santos por 1 a 0, no último domingo (13), no Maracanã, marcou o retorno oficial de Neymar ao Campeonato Brasileiro. Na arquibancada do estádio, um torcedor tricolor conseguiu ter uma interação inusitada com o jogador.

O camisa 10 iniciou a partida no banco de reservas, e assim, ficou perto das cadeiras do setor oeste do Maracanã. Em uma delas se encontrava o tricolor Evandro Sena Jr. que conseguiu chamar a atenção de Neymar à beira do campo. No contato, ele presenteou o ídolo com um "Batmóvel".

Em troca, o jogador respondeu o gesto com outro presente: o colete de reservas que estava usando. O contado aconteceu durante o fim do primeiro tempo. Após a interação, Neymar seguiu os vestiários, enquanto Evandro festejava na arquibancada. O momento foi compartilhado pelo torcedor nas redes sociais. Veja abaixo:

- Zerei o game - disse Evandro na publicação.

Evandro Sena Jr. com o colete de reservas de Neymar, na partida entre Fluminense e Santos, pelo Braisileirão (Foto: Reprodução)

Neymar no Santos

O retorno do camisa 10 após pouco mais de um mês de ausência não foi como o esperado. Neymar atuou apenas os 45 minutos e não conseguiu ajudar o Santos a conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Até o momento, a equipe do técnico Pedro Caixinha coleciona um empate e duas derrota na competição. Os resultados colacam o Alvinegro na 18ª colocação.

Vale relembrar, que a última lesão de Neymar aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino, no último dia 2 de março, pelas quartas de final do Paulistão.