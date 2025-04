Em retorno de Neymar ao Maracanã, quem fez a festa foi o Fluminense de Samuel Xavier, que mandou a bola no ângulo para garantir a vitória tricolor por 1 a 0, neste domingo (13), em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao Lance! em 2023, o jogador revelou um desejo especial envolvendo o craque brasileiro. Veja o vídeo abaixo:

Além do gol, Samuel protagonizou um embate intenso com Neymar durante o segundo tempo, mas garantiu que foi tudo dentro das regras do jogo. Alguns momentos ficaram marcados, como uma bronca do craque do Santos sobre o lateral, num desarme do jogador tricolor seguido de muita vibração em cima do camisa 10 e, depois do apito final, a comemoração provocativa com a torcida do Fluminense.

Apesar dos conflitos dentro de campo, o lateral-direito revelou ao Lance! ser um grande admirador de Neymar, e ter o sonho de jogar com o craque. Com bom humor, o jogador tricolor entrou na brincadeira ao lembrar duelo contra o camisa 10 na época em que atuava pelo São Caetano.

– Eu queria jogar com o Ney. Eu joguei contra no São Caetano. Mas, tem uma imagem aí, não bota essa imagem não. Tem nada a ver. (risos) - sobre um drible desconcertante do jogador do Santos.

Após a partida deste domingo, Samuel Xavier falou sobre a treta dentro de campo com Neymar, que ficou na bronca depois de um puxão na camisa ao ser marcado. O lateral frisou ser 'coisa do jogo'.

– É difícil estudar um jogador como o Neymar, porque é um jogador que se você pensa que ele vai driblar e ele acha um passe, você fecha o passe e ele te dribla, você dá o bote com cuidado pra não levar caneta... Vibrei quando desarmei ele, mas em nenhum momento com desrespeito, mas ele ficou mais bravo ainda. Eu tenho que usar minhas estratégias e hoje deu certo. Às vezes ele tá nervoso e acha que foi desrespeito, mas não foi. Usei isso pra tentar tirar ele do jogo, porque um craque assim não pode ficar à vontade.

O que aconteceu?

Neymar começou no banco de Fluminense x Santos. O jogador entrou no intervalo do segundo tempo, ouvindo a torcida tricolor mandar ele ir tomar naquele lugar. O clima do jogo esquentou assim que o camisa 10 entrou em campo.

O craque teve uma disputa com o Samuel Xavier que acabou em falta a favor do Fluminense, mas o jogador do Santos levou amarelo por atingir Samuel no rosto. Neymar, irritado com a reação de Samuel à falta, foi até o jogador, tirar satisfação, e colou o dedo no rosto do atleta do Fluminense.

