Freytes ou Ignácio? Atuações deixam em aberto dupla da zaga do Fluminense

O Fluminense sofreu mais uma derrota amarga na temporada, dessa vez para o Fortaleza, na estreia do Brasileirão. Para além do revés, chamou atenção a forma como ela aconteceu, com erros de saída de bola e de marcação que permitiram o adversário construir um 2 a 0 em vinte minutos.

No primeiro gol, marcado por Lucero, a falha inicial é de Freytes, que mira Renê, mas erra o passe e entrega a bola para o Fortaleza atacar. Atento na vulnerabilidade do Fluminense pelo lado esquerdo da defesa, o Leão insistiu em atacar pelo setor, explorando o espaço entre zagueiro e o lateral-esquerdo. As ações concentradas pelo setor, inclusive, fizeram com que Thiago Silva trocasse de lado em alguns momentos do jogo.

O segundo foi uma falha coletiva após jogada ensaiada de escanteio, cobrada para Tinga cabecear. Analisando o lance, é possível perceber um jogador do Fortaleza fazendo uma espécie de "bloqueio" na marcação do Fluminense e, ao fim da jogada, Thiago Silva cobra Guga por não ter impedido a finalização.

Tinga livre para cabecear e ampliar o placar para o Fortaleza contra o Fluminense. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

A fragilidade defensiva não é um problema atual para o Tricolor, que sofreu também no Estadual. Durante a disputa do Carioca, os zagueiros Freytes e Ignácio revesaram na titularidade ao lado de Thiago Silva. O brasileiro teve mais oportunidade, entrando em campo 11 vezes e somando 1048 minutos, contra 786 do argentino, que jogou 8 jogos. Nas finais contra o Flamengo, inclusive, Ignácio foi titular.

Esta não é a primeira partida que o zagueiro argentino comete falhas fatais. Contra o Bangu, pela última rodada da Taça Guanabara do Carioca, o defensor cometeu um pênalti e fez um gol contra, dificultando a situação do Flu, que mesmo assim conseguiu vencer por 3 a 2 e se classificar para as semifinais.

No elenco, além dos dois citados e Thiago Silva, o Fluminense possui Manoel e Thiago Santos, ambos de 35 anos - Ignácio tem 28 e Freytes 25. Entre os dois menos acionados, Thiago teve três jogos e 275 minutos na temporada, enquanto Manoel tem uma partida a mais e 337 minutos em campo.