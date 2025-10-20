Renê aponta problemas do Fluminense contra o Vasco: ‘Muito superiores’

O lateral-esquerdo Renê analisou o desempenho do Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Vasco nesta segunda-feira (20), no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Segundo o camisa 6, o Tricolor não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo e cedeu o contra-ataque para o rival abrir o placar.

— Acho que foi um jogo de dois tempos distintos. No primeiro tempo, a gente controlou todo o jogo, infelizmente, quando a bola estava no nosso pé, a gente deu a transição para eles, que é o forte deles. O Rayan foi feliz, a bola desviou, mas foi o primeiro tempo muito bom da nossa equipe. Podíamos ter aproveitado melhor as oportunidades — disse o defensor ao "Premiere".

Renê admitiu, ainda, a queda de rendimento da equipe após o intervalo. O lateral deu méritos ao Cruz-Maltino, mas avalia que o Flu não conseguiu encaixar a marcação e afirmou que o rival foi "muito superior" na reta final.

— Já no segundo tempo, a gente tomou o gol logo no começo, e eles chegaram a aproveitar o momento do jogo. Desencaixamos um pouco na marcação, e aí eu já acho que foi o mérito deles. Eles conseguiram balançar a nossa equipe e achar os espaços. Mas é ajustar, a gente sabe que clássico é detalhe, não aproveitamos o nosso momento no jogo. No momento deles, eles aproveitaram e acabaram muito superiores à gente. Agora é ver o que a gente errou. Focar no Brasileiro para quando for na Copa do Brasil, que a gente se encontra aqui novo, a gente possa aproveitar melhor as oportunidades — completou.

