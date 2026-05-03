Savarino aponta problemas no Fluminense e cobra melhora rápida

Em momento delicado e buscando recuperação sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense perdeu para o Internacional e aumentou a pressão. Após a partida deste domingo (3), o meia Savarino criticou a postura do Tricolor no ataque, apontando falta de agressividade para marcar.

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— É difícil falar com a cabeça quente. Tivemos chances para fazer gols, teve um chute meu no travessão e outra com o Serna (cara a cara com o goleiro). Se fizéssemos um gol, poderíamos ter oportunidades de empatar. Mas é o futebol assim, o time que é mais contundente no ataque sempre ganha o jogo. Temos que melhorar muito para o próximo jogo — disse Savarino, ao "sportv".

A equipe comandada por Zubeldía teve atuação apagada durante os 90 minutos. O Fluminense controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar jogadas ofensivas. A precisão nos passes finais ficou abaixo do esperado, e, na zaga, erros custaram pontos que tiraram a possibilidade da vice-liderança.

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Fluminense perdeu para o Internacional fora de casa (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

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Após começar com três zagueiros em uma linha de cinco defensores, o Fluminense voltou para o segundo tempo com Savarino no lugar de Jemmes. O venezuelano acertou o travessão em sua primeira jogada, mas, na sequência, viu seus companheiros falharem e o Inter fechar o placar. O alerta foi ligado para melhora de olho no jogo contra o Independiente Rivadavia, na quarta-feira (6), pela Libertadores.

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— Temos que melhorar porque temos um jogo importante na Libertadores. Precisamos melhorar muito tanto na defesa quanto no ataque. A derrota sempre dói muito, mas nós não temos muito tempo de pensar nisso. Temos que pensar no jogo da Libertadores agora. Espero que as coisas melhorem por aqui nos próximos dias — destacou o camisa 11 do Fluminense.

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