Zubeldía explica escolhas no Fluminense e é sincero sobre fase: 'Vulneráveis'

O Fluminense perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 0 na noite deste domingo (3), no Beira-Rio, em Porto Alegre, e perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Após o duelo no Sul, o técnico Luis Zubeldía falou sobre as escolhas do time misto e o sistema com linha e cinco defensores, sendo três zagueiros.

continua após a publicidade

+ No Fluminense, Hulk reencontra parcerias de sucesso do Atlético-MG

A equipe inicial do Tricolor não teve alguns destaques, como Serna, Savarino, Hércules e Castillo, e o sistema não funcionou. Zubeldía admitiu a vulnerabilidade da equipe na situação.

— A possibilidade dos três zagueiros, há jogadores que por acúmulo de partidas, como Hércules, tivemos que cuidar um pouco. O mesmo com Savarino. Isso condiciona a escalação. Os três no meio também era uma opção, como fizemos contra o Santos e em muitas partidas do ano passado. A opção com três zagueiros foi o que restou. Tivemos um erro no primeiro tempo que os permitiu atacar o espaço e sair na frente em um jogo que tínhamos controlado. Quando trocamos, foi porque o árbitro estava dando muitos cartões amarelos, e tínhamos jogadores que estavam limitados — disse o técnico do Fluminense, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

— Voltei à linha de quatro para colocar o Savarino por 45 minutos. Quando pareceu que poderíamos aproveitar as situações, eles fizeram um bom contra-ataque e dificultaram muito. Atacaram bem o espaço. Estamos em um momento vulnerável, difícil pelo calendário e porque não conseguimos resultados que gostaríamos. E estamos vulneráveis porque não convertemos as nossas oportunidades. Estamos em um momento do calendário que não queríamos passar por isso, mas estamos passando. Eu sou o responsável, não estou me lamentando. Como equipe, temos que corrigir para não sermos tão vulneráveis. É importante estar bem nesse momento da temporada, estar com confiança e golpear antes do rival — completou Zubeldía.

Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança e encostar no líder Palmeiras, e ficou na terceira colocação, com 26 pontos somados. A equipe vira a chave e foca no duelo com o Independiente Rivadavia, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pela quarta rodada da Libertadores.

continua após a publicidade

🔥 Aposte nos jogos do Fluzão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja outras respostas de Zubeldía

Ataque pouco agressivo

— Primeiro tempo nos faltou profundidade. Até a situação do gol, a equipe controlou o jogo e a bola. Nos faltava profundidade. Mas estava controlado. Se me pergunta, creio que nos está acontecendo o que acabei de dizer. As situações concretas que temos não viram gol e as que teve o Internacional, a primeira no primeiro tempo e a primeira no segundo, concretizaram. Ante a isso, é difícil reverter porque estamos falando de contundência e as que tivemos não pudemos converter. Estamos em um momento complicado do calendário que há exigência e não estamos respondendo. Principalmente na Libertadores, no Brasileirão vínhamos bem. Era uma partida que queríamos ganhar, independente de quem entrou em campo ou do sistema. Mas o Internacional aproveitou bem o momento.

Lucho à disposição

— Nós temos claros que são competições distintas. Vínhamos bem no Brasileirão, queríamos ganhar, ter um bom resultado. Não fizemos as coisas bem, o adversário nos golpeou no momento certo. O jogo de Copa é decisivo e no que refere ao que depende de nós, a classificação depende de nós. São três jogos e se conquistarmos as vitórias a classificação virá. Além disso, seguiremos no nosso objetivo e vamos tentar ficar mais acima possível do Brasileirão. Tem uma questão de calendário, mas vamos dosando. Sobre o Nonato, era importante jogar 25, 30 minutos, porque tenho o suspenso Bernal e o Martinelli lesionado. Quanto ao Luciano, Luciano está treinando. Vai ter mais dois treinamentos para a partida contra o Rivadavia e claro vai ser mais que importante para nós. Aparentemente está bem de sua lesão, só falta a sequência de treinamentos.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense