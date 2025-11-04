Fluminense x Mirassol: informações de ingressos do jogo no Maracanã

O Fluminense abriu nesta sexta-feira (31) o check-in para sócios visando o confronto com o Mirassol, que será disputado na próxima quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As vendas para o público geral começam nesta terça-feira (4) pelo site futebolcard.com.

Para este jogo, o clube oferece uma promoção especial: sócios (exceto do plano Família) poderão levar um convidado com o mesmo desconto do titular. O benefício deve ser ativado pelo portal nense.com.br, em "Minha Conta" → "Lista de Convidados".

Acesso e biometria facial

O acesso por biometria facial será obrigatório em todos os setores do Maracanã. O cadastro deve ser feito antecipadamente em fluminense.bepass.com.br, condição necessária antes do check-in ou da compra do ingresso. Quem adquirir ingressos nos pontos físicos também precisará ter o cadastro ativo.

Cronograma de vendas

31/10 (sexta, 12h): Arquiba 100%, Família, Maraca+, Leste Raiz e Pacote Futebol

01/11 (sábado, 12h): Arquiba 75% e Pacote Jogos

02/11 (domingo, 12h): Arquiba Raiz

03/11 (segunda, 10h): Guerreiro

04/11 (terça, 10h): Público geral (futebolcard.com)

As vendas pela internet seguem até o fim do primeiro tempo da partida.

Valores de ingressos

Os preços variam conforme o setor e o plano de sócio. No setor Sul, por exemplo, ingressos partem de R$ 22,50 (Arquiba 75%) e chegam a R$ 90 (inteira). No Leste Inferior, os valores vão de R$ 15 a R$ 60.

Já o Maracanã Mais, com serviço de buffet incluso, custa R$ 600 (inteira) ou R$ 337,50 (meia).

Torcedores visitantes ocuparão o Setor Norte, com ingressos a R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia).

Gratuidade

As gratuidade estarão disponíveis junto à abertura das vendas ao público geral, com retirada antecipada em pontos físicos ou pelo site gratuidade-fluminense.futebolcard.com.

Crianças até 6 anos entram diretamente na catraca acompanhadas do responsável. Já menores de 7 a 11 anos, idosos e PCDs precisam resgatar o ingresso previamente.

Estacionamento

O estacionamento oficial funcionará no Estádio Célio de Barros (Portão 11B – Rua Professor Eurico Rabelo), com abertura três horas antes do jogo. O valor é de R$ 60 para sócios e R$ 100 para não-sócios, mediante compra no site futebolcard.com.

Pontos físicos

- Laranjeiras: Rua Álvaro Chaves, 41 – dias 5 e 6/11

- Maracanã (Bilheteria 1): dias 5 e 6/11

- Lojas oficiais (Copacabana e Ipanema): dias 5 e 6/11

