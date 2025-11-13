Pai de Lezcano fala sobre chance de saída do Fluminense: 'Outro clube do Brasil'

Com somente 33 minutos em campo nos últimos 6 meses no Fluminense, Lezcano foi pauta no noticiário do Paraguai. O jogador, que foi contratado por cinco milhoes de dólares, aproximadamente R$ 26 milhões, chegou com nome em alta no Tricolor após ter sido eleito craque do campeonato paraguaio. O "sumiço" do jovem dos gramados foi comentado pelo pai do atleta, que também se chama Lezcano.

A não utilização do meia não é uma exclusividade do trabalho de Zubeldía. Com Mano Menezes e Renato Gaúcho o cenário foi praticamente o mesmo. O treinador argentino considera que o paraguaio está atrás dos outros meio-campistas do Tricolor, mas entende que é um processo natural de adaptação.

— Jogar no Brasil é mais difícil. Há muitos jogadores de alto nível. Não existe possibilidade que venha ao Cerro Porteño. Ele tem que lutar pela vaga dele no Fluminense. Se for sair, será parra outro clube dentro do Brasil — afirmou o pai de Lezacno ao portal "Vs Sports".

Internamente, o clube tem paciência, apesar do jovem ter sido contratado inicialmente para suprir a possível ausência de Ganso de imediato, por conta da miocardite. A situação é similar a que acontece com Santi Moreno. Existe uma expectativa que o investimento tenha retorno, mas o Fluminense também entende que esse retorno pode demorar a chegar por conta do processo de adaptação. Além de jovem, o jogador vem de outro país, onde jogava um campeonato totalmente diferente do futebol brasileiro.

A última vez que Lezcano entrou em campo foi no dia 20 de setembro, contra o Vitória, quando saiu do banco aos 32 minutos do primeiro tempo. Sem culpa, o jogador foi substituído no intervalo por conta da expulsão de Igor Rabello. Mesmo sem entrar, o paraguaio ainda tinha oportunidade de ser relacionado com Renato Gaúcho.

Agora, sob comando de Zubeldía, a situação ficou mais complicada. O jogador foi relacionado apenas para as partidas contra o Juventude e o Ceará, mas somente por conta da ausência de Lucho Acosta. Com o retorno de Ganso para a próxima partida, o cenário fica ainda mais difícil. O treinador argentino quer contar com o camisa 10 assim que possível.