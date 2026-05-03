Fluminense volta a jogar mal e perde para o Internacional pelo Brasileirão; dê suas notas

Com time misto por priorizar a condição física dos principais nomes visando a Libertadores, o Fluminense foi a campo na noite deste domingo (3), no Beira-Rio, em Porto Alegre, teve mais uma atuação para se esquecer e perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 0 na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bernabei e Alerrandro fizeram os gols do Colorado na partida.

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Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança e encostar no líder Palmeiras, e ficou na terceira colocação, com 26 pontos somados. A equipe vira a chave e foca no duelo com o Independiente Rivadavia, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pela quarta rodada da Libertadores.

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Internacional x Fluminense: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira parte do duelo foi de muita disputa física, e o número de cartões e faltas assinaladas resume. Foram quatro advertências para o Colorado e duas para o Tricolor, e 24 faltas. Com a bola rolando, o Fluminense teve mais posse de bola, mas pouco agrediu a meta defendida por Anthoni. O Internacional, por sua vez, foi ao ataque mais agudo e aproveitou erro de posicionamento da zaga carioca para abrir o placar com Bernabei.

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Segundo tempo

Quando colocou em campo dois destaques, que haviam sido poupados de olho no confronto com o Rivadavia pela Libertadores, o Fluminense assustou logo de cara e acertou a trave com Savarino. No ataque seguinte, no entanto, Arana falhou dentro da área e Alerrando ampliou para o Inter.

O Fluminense cresceu no jogo, criou outras boas oportunidades no campo de ataque, mas parou na defesa bem postada armada por Paulo Pezzolano e em boa atuação de Anthoni. As entradas de Savarino, Serna e Hércules deram mais mobilidade e qualidadem nas o prejuízo foi grande.

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Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

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O Internacional ampliou e deu números finais ao duelo em Porto Alegre após um erro individual de Guilherme Arana aos três minutos da segunda etapa. Carbonero deu passe em profundidade, o lateral-esquerdo correu para alcançar a bola, mas se descuidou e foi facilmente antecipado por Vitinho. O atacante finalizou para defesa de Fábio, que deu rebote, e Alerrandro mostrou oportunismo para completar para o fundo da rede.

Ficaram abaixo 📉

Não foi uma boa noite do sistema defensivo do Fluminense, que iniciou o jogo com cinco atrás. Houve falha de posicionamento no primeiro gol e individual no segundo. Tiveram atuações abaixo do esperado os laterais Samuel Xavier e Guilherme Arana.

Não vou ver isso sozinho 😱

No melhor momento do Fluminense no jogo, visando diminuir o placar, Savarino achou ótimo passe para Kevin Serna no meio da zaga colorada. O atacante colombiano saiu cara a cara com o goleiro Anthoni, mas finalizou muito mal e desperdiçou a principal chance do time comandado por Zubeldía no jogo.

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✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 FLUMINENSE

BRASILEIRÃO – 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

Gols: Bernabei 39'/1ºT e Alerrando 3'/2°T (INT)

Cartões amarelos: Bernabei, Victor Gabriel, Bruno Gomes e Allex (INT); Jemmes, Alisson e Serna (FLU)

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bernabei e Allex (Vitinho); Carbonero (Aguirre) e Alerrandro (Borré).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio, Samuel Xavier, Jemmes (Savarino), Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal (Nonato) e Alisson (Hércules); Canobbio (Serna), Soteldo (Castillo) e John Kennedy.