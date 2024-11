Fluminense tem baixa de peso para jogo contra Athletico-PR

O Fluminense não contará com o atacante Keno para o jogo contra o Athletico-PR, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi detectado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última quarta-feira (27).

No duelo contra o Criciúma, o camisa 11 deixou o gramado do Maracanã mancando por conta de uma entorse no tornozelo. Por conta disso, o atleta permaneceu no Rio de Janeiro para tratamento e não viajou para Curitiba.

Keno vive a expectativa de voltar a ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá, na quinta-feira (5), no Maracanã. O veterano é uma das peças chaves do Fluminense na luta para evitar o rebaixamento à Série B.

Sem o jogador, o técnico Mano Menezes tem a opção de utilizar Kevin Serna ou Marquinhos no setor caso não pense em mudar o esquema que vinha sendo escalado nas últimas partidas. O meia Lima também é um candidato a iniciar a partida.

Ganso de volta no Fluminense

Assim como Keno, Ganso também havia saído lesionado com dores na lombar do jogo contra o Criciúma. No entanto, o meia conseguiu se recuperar durante a semana, viajou para Curitiba e deve ser titular diante do Athletico-PR.