Matemático define futuro de Fluminense na Série A em jogo chave: ‘Seria trágico’

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense faz diversas contas e trabalha com muitas possibilidades para escapar da degola. No domingo (1), o Tricolor tem um jogo essencial contra o Athletico-PR em busca da permanência na elite do futebol brasileiro.

Em entrevista ao Lance!, o matemático Tristão García ressaltou a importância do confronto no fim de semana. O profissional afirmou que uma derrota para o Time de Guerreiros seria um desastre e elevaria consideravelmente as chances de cair para a Série B.

- Em caso de vitória do Athletico, sem levar em conta outros resultados, a chance de rebaixamento do Fluminense ultrapassa a marca dos 50%, vai para 60%. Seria uma derrota trágica, porque mesmo botando três pontos na conta depois contra Cuiabá, vai decidir com Palmeiras, tá? Então a derrota é um resultado muito ruim. O empate é um resultado de manutenção, fica como está hoje, aproximadamente, na casa dos 40%. Só pode piorar se o Criciúma ganhar do Corinthians.

Em caso de vitória, o Tricolor daria um salto enorme contra o rebaixamento e ficaria a uma nova vitória de se livrar matematicamente da degola. Na sequência do Athletico-PR, a equipe de Mano Menezes recebe o Cuiabá, no Maracanã.

- Se conseguir a vitória, o Fluminense ficaria com 9% de risco. Em compensação, o Athletico-PR vai para 24%. O Fluminense vencendo reduz o risco para 9%, e depois tem o Cuiabá em casa. Seria o que é hoje aproximadamente o risco de Grêmio.

Além de seus jogo, o Tricolor está de olho na partida entre Criciúma e Corinthians, que pode influenciar na equação e nas contas do fim de temporada. O Tigre recebe o Timão neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), o que fará com que o Time de Guerreiros entre em campo sabendo se iniciará seu duelo dentro do Z-4 ou não.