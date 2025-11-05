Fluminense vira refém da própria força no Maracanã

O Fluminense voltou a tropeçar fora de casa e viu o sonho de consolidar uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro ficar mais difícil. Neste domingo (2), o time foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, em duelo válido pela 31ª rodada. O Tricolor agora entra com mais pressão para vencer o Mirassol no Maracanã, na quinta-feira (5), e se torna refém da própria força como mandante.

O resultado repete um padrão que já virou marca do time de Luis Zubeldía: força como mandante e fragilidade como visitante. Com o revés, o treinador argentino continua sem vencer fora de casa desde que assumiu o Tricolor – são agora quatro jogos, com três derrotas, Mirassol, Vasco e Ceará, e um empate, Sport.

Dessa forma, o Fluminense se vê cada vez mais dependente do Maracanã, onde mantém 100% de aproveitamento com Zubeldía – cinco vitórias em cinco jogos e nenhum gol sofrido. O cenário, no entanto, cria uma espécie de "armadilha" lógica: o time precisa vencer sempre em casa para compensar os resultados ruins longe do Rio. O próximo desafio será nesta quinta-feira, contra o Mirassol, novamente diante da torcida tricolor, em confronto direto na luta pelo G-6.

Fluminense joga mal de novo fora de casa

No Castelão, o Flu teve dificuldades desde o início. Sem o meia Lucho Acosta, suspenso, e com Ignácio expulso no segundo tempo, a equipe carioca foi dominada pelo Ceará, que impôs ritmo e volume. O primeiro gol saiu após bate-rebate na defesa tricolor, e o segundo em chute desviado, sem chances para Fábio. Mesmo com alterações ofensivas, o Tricolor não conseguiu reagir.

Com o revés, o Fluminense segue com 47 pontos e volta para a sétima posição do Brasileirão. Agora, o desafio de Zubeldía é evitar que a dependência do Maracanã se transforme em armadilha. Com bom desempenho técnico e ótimo resultado prático em casa, mas pouca efetividade fora, o argentino busca equilíbrio para manter o Tricolor vivo na corrida por uma vaga na Libertadores.

