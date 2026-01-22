Fluminense escalado com titulares para enfrentar o Nova Iguaçu
Tricolor volta com time principal antes do previsto
O Fluminense está escalado para enfrentar o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marca a primeira vez na temporada em que o clube contará com seus principais jogadores. A previsão inicial era de retorno apenas contra o Flamengo, no domingo (25).
Após iniciar o estadual com um time alternativo, formado majoritariamente por jovens da base e atletas com poucos minutos em 2025, o Tricolor passa a unificar os grupos e acelera o processo de preparação para o restante da temporada. A estratégia faz parte do planejamento da comissão técnica, que utilizou as rodadas iniciais para observação de novos jogadores.
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Ganso e Acosta; Matheus Reis, Canobbio e Eve.
✅ FICHA TÉCNICA
Nova Iguaçu x Fluminense
Campeonato Carioca – 3ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Philip George Bennett
