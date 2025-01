Fluminense vence CRB e avança de fase na Copinha

O Fluminense venceu o CRB por 3 a 0, neste domingo (12), pela Segunda Fase da Copinha, e conquistou classificação para a próxima etapa do torneio. Júlio Fidelis abriu o placar para os Moleques de Xerém, enquanto Kelwin balançou as redes duas vezes para dar números finais ao duelo.

Como foi a partida entre Fluminense e CRB?

Na etapa inicial, o Fluminense não tomou conhecimento do CRB e produziu diversas chances. Aos 11 minutos, João Lourenço foi acionado na área livre de marcação, mas finalizou para grande defesa de Pablo. Na cobrança de escanteio, Júlio Fidelis subiu mais que a defesa adversária e abriu o placar para o Tricolor. Na sequência, os Moleques de Xerém seguiram com grande volume de jogo e quase ampliou o placar com Enzo batendo de fora da área, e Pablo defendendo com as pontas dos dedos. Aos 29 minutos, Kelwin aproveitou uma jogada de Enzo, limpou a marcação dentro da área e bateu no cantinho para estufar as redes e ampliar o marcador.

Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu mandando na partida e quase abriu o placar com uma finalização cruzada de Natan aos dois minutos que passou tirando tinta da trave. Aos oito minutos, Kelwin foi acionado pelo lado esquerdo, infiltrou na área e bateu na saída do goleiro para estufar as redes. Aos 14 minutos, Wesley Natã foi acionado na intermediária e soltou uma bomba para outra grande defesa de Pablo. Na sequência, o Tricolor começou a fazer alterações para poupar suas principais peças e controlou o duelo até o fim.

O que vem por aí?

Com a classificação, o Fluminense encara o Água Santa na Terceira Fase da Copinha, na terça-feira (14). A Federação Paulista de Futebol deve divulgar o horário do confronto na segunda-feira (13).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 3 x 0 CRB - Copinha

Segunda Fase

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

🥅 Gols: Júlio Fidelis, 13'/1ºT (1-0); Kelwin, 29'/1ºT (2-0); Kelwin, 8'/2ºT (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Maycon, Erik e Gabriel Lessa (CRB); Loiola e Janderson (FLU)

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodríguez)

Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Janderson e Léo Jance; Fabinho (Gorgulho), Dohmann (Luis Fernando) e Natan (Matheus Pedro); Enzo (Wesley Natã), João Lourenço (Arthur Henrique) e Kelwin (Keven Samuel).

CRB (Técnico: Denis Augusto)

Pablo; Miguel (David), Ruy (Wilsinho), Elves (Gabriel Lessa) e Maycon; Michel (Hiago), Willyam (Erik) e Cauã Magno; Douglas, Carlison (Fabrício) e Guilherme.