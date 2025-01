Fluminense pressiona, mas empata com Sampaio Corrêa na estreia do Campeonato Carioca

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, neste domingo (12), pela estreia do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Marcão pressionou, mas não conseguiu balançar as redes do Estádio Moça Bonita.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com o resultado, o Tricolor ocupa a 7ª colocação da Taça Guanabara em busca de uma vaga na semifinal do estadual. O Time de Guerreiros possui a mesma pontuação do Vasco, mas está na frente de Flamengo e Botafogo, que foram derrotados na 1ª rodada.

Como foi a partida?

Na etapa inicial, o Fluminense iniciou assustando e criou uma boa chance com Paulo Baya pelo lado esquerdo limpando a defesa e batendo com perigo, mas ao lado do gol. No entanto, o Sampaio Corrêa teve a melhor chance do primeiro tempo com Luan Gama aproveitando um cruzamento na área e cabeceando no cantinho para uma grande defesa de Vitor Eudes aos 18 minutos. Na sequência, o duelo ficou morno e sem muitas emoções.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Fluminense voltou pressionando e quase abriu o placar com João Neto aproveitando cruzamento e tocando de joelho na bola, que bateu no travessão. O Tricolor teve outras duas grandes chances a partir de jogadas criadas dos pés de Riquelme Felipe para Isaque e Paulo Baya finalizarem, mas ambos pararam em belíssimas defesas de Zé Carlos. Na reta final, o duelo ficou aberto e com oportunidades para as duas equipes, que não souberam aproveitar e empataram sem gols.

O que vem por aí para Fluminense e Sampaio Corrêa?

Na quarta-feira (15), o Fluminense visita o Volta Redonda, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira. No mesmo dia, o Sampaio Corrêa enfrenta o Nova Iguaçu, às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 x 0 Bangu - Campeonato Carioca

1ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Luan Gama e Rafael Pernão (SCO); Manoel e Rafael Monteiro (FLU)

🟥 Cartão vermelho: -

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Felipe Andrade, Davi Schuindt, Manoel, Rafael Monteiro; Wallace Davi (Gustavo Cintra), Thiago Henrique, Isaque (Luan Brito); Riquelme Felipe (Esquerdinha), João Neto e Paulo Baya.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos; Eliandro (Iacovelli), Marreta, Thuram e Guilherme; Vançan (Lucas), Gabriel Agu (Rodrigo Dantas) e Luan Gama; Max, Elias (Octávio) e Rafael Pernão (Igor Goularte).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos.

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Victor Augusto Camões de Abreu.

🖥️ VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.