Auxiliar permanente do Fluminense, Marcão explicou o empate por 0 a 0 entre o Tricolor e o Sampaio Corrêa, na estreia do Campeonato Carioca. O comandante afirmou ter visto aspectos positivos em uma equipe recheada com jovens da base.

continua após a publicidade

- O tempo é muito curto. A equipe adversária vem treinando desde novembro. A gente teve 10 dias para organizar a equipe, condicionar. É diferente. Estamos com meninos de 17 anos que estão se formando fisicamente. Sabíamos que eles iam sentir. No geral, sabíamos que seria um jogo difícil. O Sampaio tem uma equipe forte. Criamos muitas situações. É lógico que queríamos sair com o resultado positivo, mas acredito em uma evolução. Tiramos lições positivas desse jogo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No confronto, o Fluminense criou três grandes chances de gols, mas João Neto carimbou o travessão, enquanto Isaque e Paulo Baya foram parados por Zé Carlos. Nos 90 minutos, o Tricolor sofreu poucos sustos, e Vitor Eudes fez apenas uma grande defesa.

continua após a publicidade

Na quarta-feira (15), o Fluminense volta a campo para enfrentar o Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O Voltaço foi derrotado na estreia para o Madureira e também busca se recuperar na classificação.

Marcão dá instrução aos jogadores do Fluminense durante jogo contra Sampaio Corrêa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quando o time principal do Fluminense volta a jogar?

O Fluminense voltará a ter seus principais nomes do elenco a partir da 5ª rodada do Campeonato Carioca. O elenco principal segue fazendo pré-temporada sob comando de Mano Menezes e faz sua estreia na competição diante do Madureira.