A derrota para o Ceará, por 2 a 0, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão, aumentou a ameaça dos rivais do Fluminense por uma das vagas na próxima Copa Libertadores. A equipe tricolor caiu para a sétima posição e pode terminar a rodada apenas dois pontos acima do Vasco, caso o time vença nessa rodada.

O clube de Laranjeiras soma 47 pontos, cinco a mais que o Vasco, que enfrenta o São Paulo às 20h30 (de Brasília) deste domingo, em São Januário. Com a vitória, o rival chegaria a 45. O Tricolor paulista é outro que está próximo na tabela, com 41, na 10ª colocação.

Além de ver os times de trás se aproximarem, vê os da frente abrirem vantagem. No sábado, o Botafogo empatou com o Mirassol e foi a 48, um a mais que o Flu. O Bahia, que segue em quinto, venceu o Bragantino de virada e foi a 52. O G5, que estava acessível, agora está distante.

Vale destacar que o Tricolor terá pela frente uma sequência dura. Na próxima rodada, recebe o Mirassol no Maracanã, seguido do Cruzeiro (fora), Flamengo (em casa), Palmeiras (fora), São Paulo (em casa), Grêmio (fora), e fecha o campeonato no Rio de Janeiro, contra o Bahia.

Fluminense e Vasco se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Flu e Vasco brigam em frente dupla

Fluminense e Vasco brigam em duas frentes por uma vaga na próxima Libertadores. Em uma delas, a disputa também há um título em jogo. Os rivais se enfrentam nas semifinais da Copa do Brasil, a partir do próximo dia 11. O vencedor terá pela frente Cruzeiro ou Corinthians.

As vagas na próxima Libertadores, no momento limitadas ao G-7, pode chegar até à nona colocação, a depender dos campeões da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. No torneio continental, o Atlético-MG enfrenta o Lanús no próximo dia 22, às 19h (de Brasília), no Paraguai.

No Castelão, o Ceará tomou conta do jogo e venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2), pelo Brasileirão. No primeiro tempo, Galeano abriu o placar e, no segundo, Pedro Raúl ampliou.

Com o resultado, o Vozão encerrou uma sequência de três derrotas e foi a 38 pontos. O Tricolor, por sua vez, estacionou com 47 pontos e perdeu a oportunidade de se firmar na zona de classificação apra a Libertadores.

John Kennedy em campo pelo Fluminense contra o Ceará, no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

✅ Ficha Técnica

CEARÁ X FLUMINENSE

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Castelão, Fortaleza (CE);

🥅 Gols: Galeano (38/1T), Pedro Raúl (27/1T)

🟨 Cartões amarelos: Zubeldía (FLU), Zanocelo (CEA), Pedro Raúl (CEA), Marllon (CEA)

🟥 Cartões vermelhos: Ignácio (FLU)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo (Lourenço) e Vina (Lucas Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima (Thiago Santos); Canobbio, John Kennedy (Everaldo) e Serna (Keno). Técnico: Luis Zubeldía.