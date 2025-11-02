Fluminense vê rivais pelo G-7 mais próximos na tabela após derrota para o Ceará
Tricolor se complicou na briga pela vaga na Libertadores
A derrota para o Ceará, por 2 a 0, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão, aumentou a ameaça dos rivais do Fluminense por uma das vagas na próxima Copa Libertadores. A equipe tricolor caiu para a sétima posição e pode terminar a rodada apenas dois pontos acima do Vasco, caso o time vença nessa rodada.
O clube de Laranjeiras soma 47 pontos, cinco a mais que o Vasco, que enfrenta o São Paulo às 20h30 (de Brasília) deste domingo, em São Januário. Com a vitória, o rival chegaria a 45. O Tricolor paulista é outro que está próximo na tabela, com 41, na 10ª colocação.
Além de ver os times de trás se aproximarem, vê os da frente abrirem vantagem. No sábado, o Botafogo empatou com o Mirassol e foi a 48, um a mais que o Flu. O Bahia, que segue em quinto, venceu o Bragantino de virada e foi a 52. O G5, que estava acessível, agora está distante.
Vale destacar que o Tricolor terá pela frente uma sequência dura. Na próxima rodada, recebe o Mirassol no Maracanã, seguido do Cruzeiro (fora), Flamengo (em casa), Palmeiras (fora), São Paulo (em casa), Grêmio (fora), e fecha o campeonato no Rio de Janeiro, contra o Bahia.
Flu e Vasco brigam em frente dupla
Fluminense e Vasco brigam em duas frentes por uma vaga na próxima Libertadores. Em uma delas, a disputa também há um título em jogo. Os rivais se enfrentam nas semifinais da Copa do Brasil, a partir do próximo dia 11. O vencedor terá pela frente Cruzeiro ou Corinthians.
As vagas na próxima Libertadores, no momento limitadas ao G-7, pode chegar até à nona colocação, a depender dos campeões da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. No torneio continental, o Atlético-MG enfrenta o Lanús no próximo dia 22, às 19h (de Brasília), no Paraguai.
Como a derrota do Fluminense para o Ceará
No Castelão, o Ceará tomou conta do jogo e venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2), pelo Brasileirão. No primeiro tempo, Galeano abriu o placar e, no segundo, Pedro Raúl ampliou.
Com o resultado, o Vozão encerrou uma sequência de três derrotas e foi a 38 pontos. O Tricolor, por sua vez, estacionou com 47 pontos e perdeu a oportunidade de se firmar na zona de classificação apra a Libertadores.
✅ Ficha Técnica
CEARÁ X FLUMINENSE
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Castelão, Fortaleza (CE);
🥅 Gols: Galeano (38/1T), Pedro Raúl (27/1T)
🟨 Cartões amarelos: Zubeldía (FLU), Zanocelo (CEA), Pedro Raúl (CEA), Marllon (CEA)
🟥 Cartões vermelhos: Ignácio (FLU)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo (Lourenço) e Vina (Lucas Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima (Thiago Santos); Canobbio, John Kennedy (Everaldo) e Serna (Keno). Técnico: Luis Zubeldía.
