O Fluminense de Zubeldía perdeu para o Ceará, neste domingo (2), em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores do Tricolor Carioca mandaram recados ao técnico argentino.

Com gols de Galeano e Pedro Raul, o Ceará venceu o Fluminense de Zubeldía por 2 a 0 na Arena Castelão e se consolidou na briga por uma competição internacional em 2026. O Vozão pulou para a 12° posição, e o Tricolor ficou em 7°.

Depois da partida, muitos torcedores do Fluminense mandaram recados ao técnico Zubeldia. O argentino teve um bom começo no comando do Tricolor, mas teve que ouvir algumas críticas da torcida. Veja os comentários abaixo:

Jogadores do Ceará comemoram gol contra o Fluminense de Zubeldía no Brasileirão (Foto:Marcus Wernner/UAI FOTO/Gazeta Press)

Veja recados dos torcedores do Fluminense para Zubeldia

Como foi o jogo

A primeira etapa começou equilibrada. Como ambas as equipes precisam da vitória, tentaram propor o jogo para abrir o marcador, mas sem criar chances claras. O Ceará começou ocupando mais o campo de ataque, ameaçando o Tricolor com levantamentos na área, tendo boa oportunidade em cabeceio de Pedro Raúl nas mãos de Fábio. O Fluminense de Zubeldía, por sua vez, encontrou dificuldade de se encontrar em campo, perdendo muitas bolas no meio ao tentar transições mais rápidas.

Aos 24, o time carioca conseguiu escapar da pressão cearense em boa troca de passes que culminou nos pés de John Kennedy, dentro da área, mas o atacante não conseguiu o domínio. O VAR checou possível pênalti, mas acabou assinalando falta de Serna no início da jogada após cerca de três minutos de paralisação do jogo. Quase penalidade para o Fluminense de Zubeldía

Aos 38, o Ceará transformou seu volume em gol. Em subida pela esquerda, Fernando Sobral passou por Guga e cruzou rasteiro. Freytes afastou mal e a bola sobrou com Galeano livre para balançar as redes. Depois de sofrer o gol, o tentou reagir, mas não foi efetivo. O Vozão, por sua vez, ficou perto de ampliar o placar em finalização perigosa de Pedro Henrique que saiu rente a trave.

No retorno do vestiário, Zubeldía promoveu três mudanças no Fluminense e o time melhorou. Aos 7, após boa troca de passes e corta luz de John Kennedy, Lima teve a bola na área, mas demorou para finalizar e foi desarmado.

O Flu seguiu superior e teve chance com Canobbio, que parou Bruno Ferreira. No lance seguinte, Pedro Raúl foi lançado em velocidade e Ignácio, atrasado, fez a falta no limite da área, recebendo cartão vermelho aos 15 minutos.

Jogando com um a mais, o Ceará quase ampliou após recuperar a bola em saída errada de Lima, que terminou em chute de Matheus Bahia que carimbou a trave. Na sequência, Canobbio recebeu de John Kennedy e bateu para a defesa do goleiro cearense.

Aos 27, Pedro Raúl recebeu de frente para a área e arriscou, contando com desvio de Freytes para matar Fábio e fazer o segundo. Nos acréscimos, o Vozão quase ampliou com o camisa 9, mas na revisão do lance, foi assinalado toque de mão de Lucas Mugni. Derrota do Fluminense de Zubeldía.