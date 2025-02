Fluminense vê mercado restrito em busca de novas peças no elenco

O Fluminense vê o mercado de transferências restrito em busca de novas peças para reforçar o elenco de Mano Menezes. Com a proximidade do encerramento de diversas janelas, o Tricolor se vê com menos opções para explorar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Neste momento, o Time de Guerreiros segue interessado na contratação de um atacante, principalmente por conta de iminente saída de Kauã Elias. Além disso, a diretoria visava a chegada de um volante experiente, enquanto um meia com características mais ofensivas não está descartado.

O Fluminense não conta com Ganso por conta de uma miocardite diagnosticada em meados de janeiro. O camisa 10 se submeterá a novos exames para saber se poderá voltar a treinar ainda em fevereiro ou se precisará ficar afastado e sem poder realizar atividades físicas até março.

continua após a publicidade

Por outro lado, Renato Augusto sofreu uma luxação no ombro esquerdo, passou por uma cirurgia e não tem prazo para retornar ao Tricolor. Com isso, o Time de Guerreiros não possui um armador de ofício além de Isaque, que é um jovem de 17 anos.

- Óbvio que a gente avalia, estamos olhando. Mas estamos olhando com a data de corte do próximo diagnóstico do Ganso. O departamento de scouting, o treinador, o diretor executivo estão olhando alguns jogadores, mas pensando em qual resposta vamos ter do resultado do Ganso. Se for uma resposta de volta rápida e imediata, vamos trabalhar com o que temos no momento. Dependendo do resultado, a gente parte para buscar um jogador para assumir a posição, enquanto o Ganso não estiver - disse Mário Bittencourt, em coletiva no último fim de semana.

continua após a publicidade

Ganso durante treino do Fluminense antes de ser diagnosticado com miocardite (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Diversos mercados na Europa estão fechados, embora o Velho Continente não seja o local em que o Fluminense busca a maioria de seus reforços. No entanto, a Argentina também encerrou sua janela de transferências, assim como alguns países asiáticos.

Recentemente, o Tricolor sondou a situação de Lucas Crispim, que pertence ao Buriram United, da Tailândia. Como o mercado está fechado no país, o Time de Guerreiros só contrataria o meia caso pague cerca de um milhão de dólares (R$ 6 milhões), uma vez que a equipe do brasileiro não poderia encontrar uma reposição no mercado.

Ainda assim, o Fluminense tem a oportunidade de explorar o mercado sul-americano e nacional, mas se vê contra o tempo. No Uruguai, a janela de transferências está aberta por mais 20 dias, enquanto no Brasil o clube tem até o dia 28 de fevereiro para concretizar uma operação.

Com dúvidas em relação ao setor do meio de campo, mas com a necessidade de contratar um fazedor de gols para resolver seus problemas em campo, o Fluminense se vê correndo contra o tempo. Principalmente após um início muito ruim no Campeonato Carioca após lutar contra o rebaixamento do Brasileirão em 2024.