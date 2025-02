Fluminense ‘ganha’ reforço para clássico contra o Vasco

O Fluminense "ganhou" o reforço de Lima para o clássico contra o Vasco, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O meia fez sua estreia na vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa, mas não atuou nos últimos três jogos por conta de um desgaste muscular.

No entanto, o camisa 45 está recuperado, participou do treino comandado por Mano Menezes nesta segunda-feira (3) e viajará para Brasília. No entanto, a presença de Lima na equipe titular do Fluminense segue sendo uma incógnita.

Sem contar com Ganso, por conta de uma miocardite, e Renato Augusto, devido a uma cirurgia no ombro esquerdo, o Fluminense vê o retorno de Lima contra o Vasco como chave. O atleta é uma espécie de coringa no elenco, faz a função de um meia mais avançado e possui bons números pelo Tricolor.

Lima é considerado peça-chave

Mano Menezes lamentou a ausência de Lima no empate entre Fluminense e Boavista e explicou que a falta de gols de sua equipe passa também pela questão da criatividade. Nesse sentido, o camisa 45 é visto como essa peça que pode criar situações para o Time de Guerreiros.

- Estamos acelerando demais o jogo. Geralmente quem faz a escolha final joga onde joga o Paulo Henrique Ganso. Onde poderia estar Renato Augusto, onde poderia estar Lima. Tomara que a situação do Ganso se resolva nos próximos dias. Lima volta a estar à disposição, provavelmente, na quarta-feira. Quando não temos esse jogador de tomada de decisão, a tendência é acelerar o jogo. Essas escolhas, quando são erradas, precipitadas, custam caro a equipe. Você perde a bola com muita facilidade. Você perde a confiança de jogar.

Em situação desesperadora no Campeonato Carioca, o Fluminense vê os próximos jogos como finais antecipadas em busca de uma vaga na semifinal do estadual. Com a presença de Lima, o Tricolor espera encontrar a segunda vitória no torneio diante do Vasco.