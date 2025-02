Fluminense vê jogo contra Bangu como nova ‘final’ após 40 anos de decisão histórica

O Fluminense vê o jogo contra o Bangu como uma espécie de final após 40 anos de uma decisão histórica entre as equipes no Campeonato Carioca. O duelo vale vaga na semifinal do estadual para o Tricolor, embora o Alvirrubro já esteja matematicamente rebaixado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em 1985, o Fluminense liderou o 1º turno do Campeonato Carioca, enquanto o Flamengo liderou o 2º turno. O Bangu foi líder na pontuação acumulada, o que fez com que os três times disputassem um triangular final.

No jogo decisivo, o Bangu abriu o placar sobre o Tricolor com Marinho abrindo o placar aos quatro minutos de jogo, mas o Fluminense conquistou a virada com Romerito e Paulinho decidindo o duelo. Com isso, o Time de Guerreiros conquistara seu 27º título estadual.

continua após a publicidade

No cenário atual, Fluminense e Bangu não fazem uma final. Longe disso. Mas o Tricolor precisa vencer para sonhar com uma classificação às semifinais e buscar, de fato, o título. A equipe de Mano Menezes ocupa a 5ª colocação e precisa ultrapassar apenas um rival entre Vasco e Madureira para avançar.

O Tricolor e o Cruz-Maltino conquistaram 14 pontos e possuem um saldo positivo de três gols. No entanto, o Gigante da Colina está à frente pelo critério de mais gols marcados, o que faz com que o Fluminense entre em campo precisando balançar as redes para alcançar o objetivo.

continua após a publicidade