Fluminense liga sinal de alerta contra Bangu de olho na semifinal do Carioca

O Fluminense liga o sinal de alerta por conta dos jogadores pendurados contra o Bangu de olho na semifinal do Campeonato Carioca. Titulares da equipe de Mano Menezes, Canobbio, Ignácio e Gabriel Fuentes possuem dois cartões amarelos e correm o risco de ficarem suspensos do jogo de ida do mata-mata caso o Time de Guerreiros se classifique.

Neste confronto, o Tricolor não contará com Guga, que recebeu o 3º cartão amarelo o Nova Iguaçu, mas estará à disposição de uma hipotética semifinal do Campeonato Carioca. O lateral-direito será substituído por Samuel Xavier, que não foi relacionado por desgaste para os clássicos contra Vasco e Flamengo e ficou no banco de reservas diante do Nova Iguaçu.

Neste início de ano, Canobbio vem sendo peça fundamental no ataque do Fluminense ocupando a vaga pelo lado esquerdo. Além de apresentar muita disposição física, o uruguaio demonstra muito comprometimento defensivo jogando ao lado de Gabriel Fuentes, que é um lateral apoiador. Contra o Nova Iguaçu, o atacante marcou seu primeiro gol pelo Tricolor.

O lateral-esquerdo colombiano também vem sendo uma peça fundamental no elenco desde o fim do Brasileirão de 2024. Fuentes iniciou a campanha como titular, participa ativamente da construção ofensiva do Fluminense e possui duas assistências no Campeonato Carioca. O jogador de 27 anos tem como reserva imediato Renê.

Outro nome que ganhou espaço em 2025 foi o do zagueiro Ignácio, que pouco atuou em 2024 por conta de lesões. O defensor disputa posição com Juan Freytes e Thiago Santos para jogar ao lado de Thiago Silva, mas as boas atuações o fizeram largar na frente da disputa pela titularidade. Caso seja punido, a expectativa é de que o argentino jogue ao lado do ex-zagueiro do Chelsea em uma semifinal.

Em meio a esse cenário, o Fluminense liga o alerta para o confronto contra o Bangu, que será realizado neste domingo (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Com a possibilidade de encarar o Flamengo na próxima fase, Mano Menezes espera contar com força total para lutar pela conquista do título estadual.