Jhon Arias assume protagonismo no Fluminense e projeta futuro

Grande nome do elenco do Fluminense, Jhon Arias assumiu o protagonismo no clube por conta de sua experiência e de seus feitos com a camisa do Tricolor. Em entrevista à "Flu TV", o colombiano afirmou ser um dos líderes do plantel após chegar na marca de 200 jogos com o clube.

- É uma responsabilidade que eu assumo e que tenho prazer em assumir. Claramente, eu tive muitas referências e grandes líderes dentro do clube que me moldaram, me instruíram. Eu sei que tenho o potencial para ser um líder positivo no elenco, no clube. Tenho um jeito mais reservado, mais isolado, mas eu sei que estou construindo uma base sólida, que vou amadurecendo com o passar do tempo e hoje me considero um líder e uma pessoa que sempre vai estar dando a cara pelos meus companheiros e por essa camisa que defendo.

Em relação ao futuro, Jhon Arias revelou que sonha em ter novas conquistas com o Fluminense, além de dar mais alegrias ao torcedor com gols e assistências. Em sua passagem, o atleta conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas.

- Estou feliz aqui, espero ter muito mais jogos, muito mais gols, muito mais assistências e muito mais títulos. Como disse no dia da minha renovação, ainda tenho muitas coisas para conquistar no Fluminense.

Em meio a reta final do estadual, Jhon Arias está focado em ajudar o Fluminense a conquistar uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca de 2025. O atleta possui três assistências na competição e é o maior garçom do torneio.

