Aos 30 minutos da segunda etapa, o atacante do Argentinos Juniors recebeu um lançamento na altura do meio de campo, enquanto André cometeu uma falta após erguer a perna. Após a dividida, Nuss precisou jogar com a cabeça enfaixada por conta do sangue, e o lance gerou revolta por parte dos jogadores e do técnico Gabriel Milito.