Fluminense terá que superar ‘fantasma’ do gramado sintético diante do Atlético-MG

O Fluminense terá um teste de fogo no próximo domingo, às 17h30, quando vai enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV. A equipe de Renato Gaúcho terá que enfrentar um adversário que joga em um gramado sintético, campo que não dado boas lembranças.

A grama atificial tem sido um verdadeiro pesadelo para o Tricolor. O time tem apenas 19% de aproveitamento em 21 jogos que disputou no Allianz Parque, Ligga Arena e Allianz Parque. Tendo conquistado apenas três vitórias, empatado três vezes e sofrido 15 derrotas.

Em 2025, o Flu disputou três jogos em gramados sintético. No entanto, foi derrotado duas vezes para o Botafogo, no Nilton Santos, tanto no Carioca e no Campeonto Brasileiro. Na Copa Sul-América, a equipe comandada por Renato Gaúcho ficou no empate por 1 a 1, contra o Unión Española, no Chile.

Pressão no Fluminense após derrota

Além do retrospecto ruim no campo artificial, Renato Gaúcho terá que lidar com a pressão por conta dos atuações abaixos e resultados ruins de sua equipe em seus últimos jogos. No meio de semana, o Tircolor foi derrotado pelo GV San José por 1 a 0, pela Sul-América após ter poupado seus titulares na partida pela competição continental.

Fluminense perdeu para o GV San José no meio de semana (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

O técnico tem seguido essa estratégia paras evitar o desgaste físico de seus jogadores visando aproveitar a semana cheia de treinamentos para aproveitar a disputa do Brasileirão. Apesar disso, há duas semanas atrás, última vez em que a estratégia foi adotada pelo treinador, sua equipe veio a ser derrotada por 2 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos.

Neste domingo (11), o Fluminense vai visitar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 17h30 (horário de Brasília), em partida válida pelo Brasileirão. O Tricolor ocupa a quinta colocação da competição, com 13 pontos conquistados, e caso vença pode entrar no G-4.