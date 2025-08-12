menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense encara o Bahia pelas quartas da Copa do Brasil; confira o caminho

Fluminense encara o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil

Fluminense entra em campo nesta terça-feira (12) para encarar o América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraFluminense entra em campo nesta terça-feira (12) para encarar o América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
10:52
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense enfrentará o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi definido nesta segunda-feira (12), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Tricolor fará o primeiro jogo fora de casa.

Relacionadas

Caso avance à semifinal, o Fluminense terá pela frente o vencedor do clássico entre Vasco e Botafogo. Do outro lado da chave, os confrontos serão Cruzeiro x Atlético-MG e Corinthians x Athletico-PR.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O Fluminense segue invicto na Copa do Brasil. Até aqui são 4 vitórias em 5 jogos, além de um empate. Na última fase, o Tricolor eliminou o Internacional.

O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não foram divididos por potes e por isso não teve restrição de confrontos. A final está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fluminense eliminou o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Fluminense eliminou o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Próximas datas:

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.
Veja o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com os mandos de campo
Veja o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com os mandos de campo (Foto: Reprodução/CBF TV)

Confira os últimos resultados:

segunda fase (05.03) - Caxias 1 x 2 Fluminense - (Estádio Centenário) - gol: Cano (2x)

terceira fase (29.04) - Fluminense 1 x 0 Aparecidense (Goiás) - (Maracanã) - gol: Keno

terceira fase (21.05) - Aparecidense (Goiás) 1 x 4 Fluminense - (Mané Garrincha) - gols: Samuel Xavier, Everaldo, Vanderley (contra) e Ganso

oitavas de final (30.07) - Internacional 1 x 2 Fluminense (Beira-Rio) - gols: Everaldo (2x)

oitavas de final (06.08) - Fluminense 1 x 1 Internacional (Maracanã) - gol: Canobbio

  • Matéria
  • Mais Notícias