Fluminense encara o Bahia pelas quartas da Copa do Brasil; confira o caminho
Fluminense encara o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense enfrentará o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi definido nesta segunda-feira (12), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Tricolor fará o primeiro jogo fora de casa.
Relacionadas
- Fluminense
América de Cali tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Fluminense na Sul-Americana
Fluminense11/08/2025
- Onde Assistir
América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Onde Assistir11/08/2025
- Fluminense
Trio do Fluminense evolui na recuperação e fica perto do retorno aos treinos com o time
Fluminense11/08/2025
Caso avance à semifinal, o Fluminense terá pela frente o vencedor do clássico entre Vasco e Botafogo. Do outro lado da chave, os confrontos serão Cruzeiro x Atlético-MG e Corinthians x Athletico-PR.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
O Fluminense segue invicto na Copa do Brasil. Até aqui são 4 vitórias em 5 jogos, além de um empate. Na última fase, o Tricolor eliminou o Internacional.
O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não foram divididos por potes e por isso não teve restrição de confrontos. A final está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Próximas datas:
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Finais: 2 e 9 de novembro.
Confira os últimos resultados:
segunda fase (05.03) - Caxias 1 x 2 Fluminense - (Estádio Centenário) - gol: Cano (2x)
terceira fase (29.04) - Fluminense 1 x 0 Aparecidense (Goiás) - (Maracanã) - gol: Keno
terceira fase (21.05) - Aparecidense (Goiás) 1 x 4 Fluminense - (Mané Garrincha) - gols: Samuel Xavier, Everaldo, Vanderley (contra) e Ganso
oitavas de final (30.07) - Internacional 1 x 2 Fluminense (Beira-Rio) - gols: Everaldo (2x)
oitavas de final (06.08) - Fluminense 1 x 1 Internacional (Maracanã) - gol: Canobbio
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias