Fluminense tem mudanças na escalação diante do Corinthians

Por conta dos desfalques, a escalação do Fluminense está diferente para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (16), às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão. Sem Thiago Silva e Hércules, Renato Gaúcho fez alterações no meio de campo e na defesa.

Devido à ausência da dupla, Ignácio e Facundo Bernal ocuparão as vagas deixadas no time titular. Assim, o Fluminense vai à campo com: Fábio; Renê, Freytes, Ignácio e Samuel Xavier; Bernal, Martinelli e Lima; Canobbio, Arias e Cano.

Desfalques no Fluminense

Thiago Silva em Fluminense x Flamengo. (foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

No meio de campo, Hércules e Ganso são os desfalques para enfrentar o Corinthians. O primeiro ficou no Rio de Janeiro por dores na coxa esquerda e o segundo foi poupado seguindo o cronograma de minutagem no retorno aos gramados. O camisa 10 estreou na temporada na vitória sobre o Bragantino, pelo Brasileirão, em 6 de abril.

O zagueiro e capitão, Thiago Silva, ficará fora cerca de quatro semanas em virtude de uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Santos. O meia Otávio e os atacantes Isaque e Riquelme se recuperam após as respectivas cirurgias - tendão de aquiles direito, joelho esquerdo e joelho direito. Por fim, o lateral-esquerdo Fuentes está em transição para os treinos com o grupo.

Escalação do Corinthians

O Corinthians também está escalado para enfrentar o Fluminense. O time de Ramón Díaz vai a campo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Para o confronto, o treinador mudou três peças da linha defensiva em relação ao último jogo. Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri recuperados de um incômodo na coxa direita e de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda, respectivamente, começam como titulares. Diferente da dupla, Félix Torres não estava no departamento médico e começa como titular diante do Fluminense.