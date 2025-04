Escalação: lesionados retornam e reforçam o Corinthians contra o Fluminense

O Corinthians terá novidades na linha defensiva para o confronto contra o Fluminense, nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz definiu a escalação do Timão e promoveu os retornos dos zagueiro Gustavo Henrique e Félix Torres, e do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri para o duelo na Neo Química Arena.

O treinador modificou três peças da linha defensiva que atuou na derrota por 2 a 0 contra o Palmeiras, na última rodada, quando a equipe entrou em campo com Cacá e André Ramalho na zaga, e Matheus Bidu na lateral-esquerda. O único que se mantém é Matheuzinho, na direita.

Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri retornam do departamento médico. O zagueiro ficou está recuperado de um incômodo na coxa direita, enquanto o argentino se curou de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. Félix Torres esteve à disposição de Ramón Díaz no Derby, mas ficou no banco de reservas.

Apesar das novidades, o técnico não terá três atletas à disposição: O goleiro Hugo Souza, por uma lesão do retofemoral da coxa direita, e os meias Rodrigo Garro, com uma tendinopatia patelar no joelho direito, e Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo.

O Corinthians entra em campo para encarar o Fluminense com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Gustavo Henrique retorna ao time titular (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como vem o Fluminense?

Embalado sob o comando de Renato Gaúcho, os cariocas venceram os últimos dois duelos que disputaram no Campeonato Brasileiro. O Tricolor não terá Thiago Silva, desfalque após sentir uma lesãomuscular na coxa direita.

Para aumentar a sequência positiva, o treinador escalou a equipe com: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Ignácio e Renê; Bernal, Martinelli e Lima; Canobbio, Árias e Cano.