Fluminense tem disputas em aberto no elenco por titularidade

A estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, com vitória sobre o Grêmio no Maracanã, reforçou um cenário que deve marcar o início da temporada: a disputa aberta por vagas no time titular. Após o jogo, o técnico Luis Zubeldía evitou estabelecer hierarquias fixas no elenco e destacou que a definição da equipe passa pelo acúmulo de minutos e pelas necessidades táticas ao longo do calendário.

— Falar em time titular e time reserva não faz muito sentido neste momento. O tempo é que vai dizer quem terá mais minutos. Mantivemos uma base nos últimos três meses, mas ainda é muito cedo para dizer quem são os 11. O futebol não funciona assim, principalmente no início da temporada", explicou o treinador.

Zubeldía ressaltou ainda a possibilidade de variações de esquema, como a utilização de um meia mais ofensivo ou de três meio-campistas com boa capacidade de construção, modelo já testado em clássicos e jogos decisivos. Segundo o argentino, o elenco tem características que permitem esse tipo de adaptação sem perda de rendimento.

Uma das posições que simbolizam esse cenário de concorrência é a lateral esquerda. Titular diante do Grêmio, Renê comentou a chegada de Guilherme Arana e tratou a disputa como um fator de crescimento. O jogador destacou o aprendizado diário ao dividir posição com atletas de alto nível e reforçou que o foco do grupo está no desempenho coletivo.

— Na minha carreira toda, sempre tive caras acima da média do meu lado. Quando chega um jogador desse nível, você não tem que ficar triste, tem que aprender. Eu lembro quando o Filipe Luís chegou Flamengo. O Rafinha me chamou e falou que quando chega um cara desse nível você não tem que ficar triste. Você tem que olhar, aprender e depois colocar em prática coisas que o cara tem e que você não tem. E quando eu saí do Flamengo, eu falei pro Filipe que eu precisava botar em prática o que eu aprendi com ele. O Arana é uma referência, principalmente ofensivamente. Eu tenho características diferentes, mais defensivas, mas a gente se respeita, trabalha e aprende um com o outro. É um cara que você tem que olhar, aprender, ver a leitura de espaço dele, os cruzamentos, a hora que ele ataca, a hora que ele se projeta pra frente. É um cara que até pouco tempo estava na Seleção. Eu lembro quando ele machucou, ficou fora da Copa, provavelmente por causa daquela lesão. É um cara que vem pra ajudar. Vou fazer o possível pra lutar pela minha vaga.

Outra recém-chegado que vai brigar por titularidade é Savarino. Com a vantagem da polivalência, elogiada por Zubeldía na coletiva, o venezuelano pode contestar Serna, Canobbio e Acosta. Savarino foi contratado para jogar pelos lados, mas o jogador também se sente confortável no meio, como contou Zubeldía.

— Jogando pela esquerda, pelo centro ou pela direita, o jogo dele não muda, algo que não é normal. Normalmente, um jogador se sente confortável apenas pelo meio, ou mais pela esquerda, ou mais pela direita. No caso do Savarino, a decisão de buscá-lo passa justamente por isso: ele pode atuar nas três posições atrás do camisa nove e o jogo dele não se altera. A técnica não diminui, o drible não diminui por jogar à direita ou à esquerda. A capacidade de dar assistências não diminui, a finalização também não. Além disso, ele executa bola parada, o que para nós é importante. Então, pouco a pouco, ele deve ir agregando coisas ao time. Claro que chega a uma equipe já encaixada, com dois extremos vivendo um bom momento e com o Lucho também em boa fase. Por isso, vamos utilizar todos os jogadores aos poucos.

Renê e Acosta em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

