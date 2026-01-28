Autor do segundo gol da vitória do Fluminense sobre o Grêmio, Acosta foi questionado sobre a chegada de Savarino na saída do campo. O jogador elogiou os meio-campistas do Tricolor.

— Cada vez nos entendemos mais, no meio campo, na frente, acho que quem tem que jogar, tem que fazer muito bem. Temos muitos jogadores que podem fazer isso bem. Então, cada vez que você tem que jogar um, tem que estar da melhor maneira. E cada vez que você tem que entrar ou participar do jogo, é estar no nível de como estamos todos.

Sob olhar de Ancelotti, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 nesta quarta-feira (28) na estreia pelo Brasileirão. A partida marcou o retorno do Zubeldía ao comando do Tricolor. Os gols do confronto foram marcados por Nonato e Acosta para o Flu. Carlos Vinícius descontou.

Com o resultado, o Tricolor soma os seus primeiros três pontos no Brasileirão e dorme na _ colocação. O Grêmio segue zerado na pontuação na competição

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

Savarino em ação na estreia pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)



