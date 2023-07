Em mata-mata, a equipe das Laranjeiras cruzou com o Boca Juniors em duas oportunidades, tendo eliminado os Xeneizes da Libertadores em 2008 após um empate no El Cilindro e uma vitória de virada no Maracanã, mas caiu para o mesmo adversário nas quartas de final em 2012 após uma derrota na Bombonera e um empate no Maracanã.