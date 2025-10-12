Fábio atinge marca histórica no Fluminense

O tempo parece não ter efeito sobre Fábio. Aos 45 anos, o goleiro do Fluminense segue acumulando marcas e quebrando recordes. Depois da partida contra o Mirassol, ele entrou oficialmente para o top 10 de jogadores com mais partidas pelo clube neste século, consolidando uma trajetória marcada por longevidade, consistência e liderança.

Quando chegou às Laranjeiras, em 2022, após 16 temporadas defendendo o Cruzeiro, Fábio era visto como uma aposta. Com 41 anos e quase mil jogos pelo clube mineiro, o goleiro buscava recomeçar após a chegada da SAF, que encerrou seu ciclo em Belo Horizonte. À época, o destino quase foi o América-MG, mas o Fluminense atravessou as negociações e acabou levando o experiente jogador para o Rio de Janeiro.

Em pouco mais de três anos, Fábio alcançou um feito expressivo: entrou para o seleto grupo de atletas com mais jogos pelo clube no século, atingindo 247 partidas — o menor tempo de permanência entre os nomes da lista. O ranking é liderado por Gum (414 jogos) e Fred (382), seguidos por Diego Cavalieri, Marcão, Ganso e Martinelli, este último ainda em atividade no elenco atual.

Mais do que números, a presença de Fábio no Fluminense se traduz em liderança e exemplo. Capitão em várias ocasiões, ele é hoje o terceiro jogador com mais partidas do elenco atual, atrás apenas de Ganso e Martinelli. Na temporada de 2025, atuou em 60 das 65 partidas do time, consolidando-se como um dos pilares do grupo comandado por Luis Zubeldía.

Em pouco tempo, Fábio conquistou quatro títulos pelo Tricolor: dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), a Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024) — todos como titular absoluto.

Fábio segue no Fluminense?

Com contrato até 2026, Fábio mostra que ainda tem muito a oferecer. De “reforço de fé” a ídolo incontestável, ele se consolidou como parte fundamental da história recente do Fluminense — um exemplo de longevidade e dedicação que ultrapassa gerações. No nível que joga e por desejar seguir no futebol, é difícil que a trajetória do goleiro no Tricolor termine no ano que vem.