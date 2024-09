Cano exalta postura do Fluminense contra o Atlético-MG: ‘Sabe jogar Libertadores’

Copiar Link

Publicada em 18/09/2024 - 23:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Germán Cano retornou aos gramados após quase dois meses nesta quarta-feira (18), na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Após a partida, o argentino conversou com a imprensa e, questionado da força do clube dentro do Maracanã na competição, afirmou que a equipe sabe jogar o torneio continental.

- Porque sabe jogar a Copa Libertadores. Fluminense é um time que tem paciência, tem concentração. Um time que tenta fazer o gol até o final, e saiu no final. É tranquilidade. Sabemos que tomar gol também é muito importante para nós, com muita competência. Não é nada fácil - disse o atacante.

Ao entrar em campo aos 19 minutos do segundo tempo, substituindo Kevin Serna, Cano foi ovacionado pela torcida tricolor. O camisa 14 agradeceu o carinho dos fãs, tanto os presentes no Maracanã quanto via redes sociais.

- Sou muito grato à toda a torcida do Fluminense por esse carinho que me dão no dia a dia. Não tenho palavras. É olhar para eles e falar "obrigado". Acho que merecem muito, merecem meu respeito por esse carinho. Faço de tudo dentro de campo para ajudar o time, porque eles merecem. Agradeço esse carinho desde as redes sociais até aqui no Maracanã - disse o Cano.

Germán Cano em ação pelo Fluminense diante do Atlético-MG pela Libertadores (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.